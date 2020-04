Werkzaamheden aan spoor richting Leeuwarden duren dag langer wegens corona

nieuws

Foto: Stefan Verkerk / ProRail.nl

De werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden die eind april plaatsvinden duren ruim een dag langer. De oorzaak is de coronacrisis.

Aanvankelijk zouden er van zaterdag 25 april tot en met zondag 3 mei geen treinen rijden. Der periode loopt nu van vrijdag 24 april tot maandag 4 mei. “Door de coronacrisis kunnen we niet zoals gebruikelijk werken”, laat een woordvoerder van ProRail weten. “De aannemer moet veilig werken zodat de werknemers gezond blijven. Vanwege de crisis nemen ze tijdens het werk speciale maatregelen in acht. Zo volgt de aannemer het protocol van de verschillende ministeries om kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Doordat werknemers op gepaste afstand van elkaar moeten werken is meer tijd nodig alle werkzaamheden die gepland staan, uit te voeren.”

Busvervoer

Van vrijdagavond 24 april vanaf 20.20 uur tot en met dinsdag 28 april rijden er geen treinen tussen Groningen en Buitenpost. Van woensdag 29 april tot en met maandag 4 mei rijden er geen treinen tussen Groningen en Leeuwarden. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in. Wel moeten reizigers rekening houden met extra reistijd.

Herfst

Tijdens de werkzaamheden gaat er onder andere gewerkt worden op de stations van Buitenpost, Grijpskerk en Zuidhorn. De perrons op deze stations worden verlengd en op Zuidhorn gaat er gewerkt worden aan de aanleg van een wissel om het derde spoor op het station bereikbaar te maken. De werkzaamheden zijn nodig voor de komst van een extra sneltrein die vanaf december moet gaan rijden. Komend najaar vindt er een langere periode plaats waarbij er geen treinen kunnen rijden. Dan gaat er gewerkt worden op het Friese deel waarbij de seinen verplaatst gaan worden, de spoorboog bij Tytsjerk ‘verkant’ gaat worden en de overwegen in Leeuwarden bij de Schrans en de Campinafabriek aangepast gaan worden.