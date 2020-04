“Wel vreemd, om tijdens coronacrisis een songcontest met als thema Bevrijding te winnen.”

oogochtendshow

Gronings rapduo WadAap heeft het ‘Sound of Freedom’-songcontest gewonnen, met een nummer dat ze voor het Bevrijdingsfestival hadden geschreven. Rapper Richard de Bruin vond het wel vreemd, om tijdens de coronacrisis een songcontest te winnen dat als thema “Bevrijding” heeft.

Dat vertelde hij maandagochtend, in de OOG Ochtendshow. De wedstrijd was uitgeschreven door de organisatie van het Bevrijdingsfestival Groningen. Dat festival moest worden afgelast, maar de songcontest kon wel doorgaan. Hiervoor waren diverse bands gevraagd om een nummer te schrijven en dat in te sturen, waarna dan een winnaar werd gekozen door een jury.

Jury

De jury bestond uit vijf personen, namelijk Joey Ruchtie (programmeur Bevrijdingsfestival Groningen en SPOT Groningen), Rolf Schreuder (programmeur Podium Noord op Bevrijdingsfestival Groningen en medewerker RTV Noord), Peter van der Heide (recensent Dagblad van het Noorden), Rein de Vries (OOG Radio/Scherpe Oren) en Inge van Calkar (singer-songwriter). Jurylid Rein de Vries vertelde dat het niveau van de inzendingen erg hoog lag. De jury was bij WadAap vooral enthousiast over de speelse manier en sterke tekst waarmee het nummer “Vrij Om Te Zijn” was vormgegeven.

WadAap gaat door

Ondanks de crisis zit het urban duo WadAap niet stil, zo vertelde De Bruin. In juni zal het debuutalbum worden gereleased, waarvan eerder al het nummer “Het Licht van de Zon” is uitgebracht. Daarnaast wordt ook al weer druk gewerkt aan een opvolgend album.

Het interview, zoals het maandagochtend in de OOG Ochtendshow te horen was, is hier te beluisteren: