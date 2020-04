nieuws

LIFE Cooperative en SNN houden donderdag een webinar over COVID-19 subsidie. Het betreft een nieuw subsidie voor noordelijke ondernemers en kennisinstellingen om met creatieve en innovatieve oplossingen te komen om de gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden.

De COVID-19 subsidie van in totaal 1 miljoen is beschikbaar gesteld door de drie noordelijke provincies en SNN. De webinar op donderdag 16 april van 14.30 tot 16.00 uur is te volgen via de livestream. Snel handelen is noodzakelijk, want de aanvraag is al op 10 april opengesteld. Ondernemers en kennisinstellingen kunnen nog tot donderdag 30 april hun aanvraag indienen.

Deelnemen aan het webinar is mogelijk via de link: https://youtu.be/Kr26weXIkoI. Ondernemers kunnen dan ook vragen stellen, die gedurende de live-stream beantwoord worden. De meestgestelde vragen worden verzameld door de sprekers van de webinar. De antwoorden op die vragen zijn later terug te vinden op de website van Campus Groningen.