Wat is beter voor FC Groningen: Seizoen afmaken of beëindigen?

Foto Erick Bakker. Vuurwerk bij FC Groningen

Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep en zo ook de voetballerij. De wedstrijd FC Groningen – PSV voelt alweer een eeuwigheid geleden terwijl we nét een maand verder zijn. Maar wat is er veel gebeurd. Grenzen zijn dicht, mensen zitten thuis, onze dierbaren worden ziek en in de ergste gevallen moeten wij afscheid nemen van de mensen die wij liefhebben. Voetbal is in deze tijd een absolute bijzaak, maar ook een erg fijne afleiding in een donkere tijd. Laten we een moment nemen om te kijken naar de toekomst en ons weer voor enkele minuten in de Groene kathedraal te wanen.

Het is iedereen bekend: om alle mensen de gezondheidszorg te kunnen bieden die zij nodig hebben, moeten wij de druk op de gezondheidszorg zoveel mogelijk verlagen. Dit zorgt voor strenge maatregelen. Zo mogen bijvoorbeeld vooralsnog tot 1 juni geen vergunningsplichtige bijeenkomsten gehouden worden. Hieronder valt ook het voetbal. De KNVB is daarom met een conceptplan gekomen om de Eredivisie vanaf 19 juni 2020 uit te spelen. Het gaat om de laatste 8/9 speelronden, de bekerfinale en een verkorte versie van de play-offs om promotie/degradatie en Europees voetbal. Voor de volksgezondheid en rust in het land zou het beëindigen van het seizoen 2019/2020 het beste zijn. Voor de voetballiefhebber zou het prachtig zijn om onder de zomerzon nog een voetbalfeestje te kunnen houden, mits verantwoord. Maar wat is het beste voor FC Groningen?

Waarom zou het seizoen beter beëindigd kunnen worden?

FC Groningen heeft als voetbalclub van de stad en provincie Groningen een grote maatschappelijke functie. Dat zie je onder andere aan de prachtige initiatieven die reeds worden gehouden. Supporters van de Noordtribune die fantastisch werk leveren voor de voedselbank en zo gezinnen aan levensmiddelen helpen. De selectie, technische staf en het bestuur van FC Groningen die duizenden paaseitjes afleveren bij verzorgingstehuizen.. FC Groningen voelt een verantwoordelijkheid en neemt die ook.

Áls de situatie in Nederland dusdanig onder controle is dat er wettelijk gezien weer gevoetbald kan worden, moet je daar dan als voetbalclub in meegaan? Iedere stadionbezoeker neemt zelf de keuze om wel of niet naar het stadion te gaan. Maar kan je als club de veiligheid van je supporters garanderen op het moment dat er sprake is van een wereldwijde pandemie en supporters uit heel het land elkaar tegenkomen, samen zingen, bier drinken en van het voetbal genieten op een (klein) vak? Kan je er vanuit gaan dat íedere supporter zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om bij verhoging, een snotneus of een hoestje thuis te blijven?

Ook al zou negenennegentig procent van de mensen zijn of haar verantwoordelijkheid nemen, die ene procent kan ervoor zorgen dat mensen het virus mee naar huis nemen en zo hun ouders, kinderen, geliefden of vrienden besmetten. Hoe jammer het ook is, kan je als voetbalclub meegaan in het risico dat op het moment dat in Nederland het virus weer onder controle is, er weer een nieuwe brandhaard ontstaat? Wettelijk gezien is FC Groningen misschien niet die verantwoordelijke partij. Het kabinet zou erover kunnen beslissen, de KNVB zou de stekker eruit kunnen trekken, de gemeente.. Toch blijft FC Groningen als maatschappelijke functie en evenementenhouder ook verantwoordelijk. En met het beëindigen van het seizoen voorkom je een verdere verspreiding van het virus en kruisbesmetting door het land.

Waarom zou FC Groningen wél moeten doorvoetballen?

FC Groningen staat ‘momenteel’ op de negende plaats in de Eredivisie. Éen punt onder nummer acht Heracles die naar alle waarschijnlijkheid deel zou mogen nemen aan de play-offs voor Europees voetbal. Het is voor iedere Groninger een droom om de eigen FC Europa in te zien gaan. Ook al is de weg nog lang, FC Groningen is zeker niet kansloos om de play-offs te bereiken en niemand weet wat er op een drommelige zomeravond kan gebeuren in het Hitachi Capital Mobility stadion.

Financieel zou het stoppen met voetballen een enorme aderlating zijn. Het verlies in TV-geld, kaartverkoop, merchandise en horeca is enorm. Voetbalclubs begroten vaak een buffer voor een financiële domper, maar niemand houdt rekening met een pandemie die de maatschappij en het voetbal lam legt. Financieel zou het voor FC Groningen het beste zijn om de bal weer te laten rollen mét publiek. Zonder publiek zullen de kosten stijgen ten opzichte van geen voetbal, terwijl de inkomsten buiten TV-geld gelijk blijven.

En misschien wel de belangrijkste reden: Hoe heerlijk zou het zijn om na al die maanden van ellende weer naar het voetbal te mogen? Je vrienden weer te zien, in de zon een biertje te drinken en te kunnen zeiken over een verkeerde pass in plaats van te moeten denken aan jouw gezondheid, aan de gezondheid van je dierbaren en zorgen te moeten hebben over je werk en inkomen? Even negentig minuten lang plezier, blijdschap en verdriet om voor velen de belangrijkste bijzaak: voetbal.

We moeten afwachten.

Hoe graag wij ook weer naar het stadion zouden willen gaan en ons nu zelfs verheugen op ‘Sweet Caroline’, gezondheid staat nu voorop en zou altijd voorop moeten staan. Ook al zijn de financiële belangen hoog en zou het voor het bedrijf FC Groningen en haar werknemers verschrikkelijk zijn als het seizoen voorbij is. Maar het is crisis in Nederland. Één van ongekende hoogte. Het is afwachten. In juni weten we waar wij en het virus staan. En in de week van 21 april zal het kabinet het land informeren over de verdere maatregelen na 28 april en 1 juni. Daarna zullen wij meer weten en zal ook de KNVB waarschijnlijk keuzes maken.

Voor iedereen veel sterkte, gezondheid en een fijn paasweekend.