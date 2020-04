Wasdroger in woning aan Oosterkade vat vlam

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Oosterkade heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een woningbrand kwam even na de klok van 15.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Het valt allemaal een beetje mee”, meldt Wind die kort na de hulpdiensten ter plaatse is. “In een woning was brand ontstaan in een wasdroger. Agenten die als eerste ter plaatse waren hebben een bluspoging gedaan met een poederblusser. Brandweerlieden hebben een nacontrole gedaan.”

De wasdroger is door de hulpverleners naar buiten gebracht. Niemand raakte gewond. Ook de schade in de woning valt relatief mee. Naar de precieze oorzaak wordt onderzoek gedaan.