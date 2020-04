nieuws

Het gaat maandag een warme en zonnige Koningsdag worden. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Op deze Koningsdag is het vrij zonnig weer met een paar sluierwolken”, zegt Kamphuis. “Het blijft de hele dag droog en met temperaturen van negentien of twintig graden is het erg aangenaam. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en is zwak of matig, kracht twee of drie.” Ondanks het aangename en uitnodigende weer om er op uit te trekken is het advies om thuis te blijven. Vanwege de coronamaatregelen is Koningsdag voor de gelegenheid omgetoverd tot Woningsdag.

Vanaf dinsdag gaat het weer uit een ander vaatje tappen. “Het is dan overwegend bewolkt en in de ochtend kan er al geregeld regen vallen. Ook in de middag is het buiig en met tien of elf graden koel.” De regen dinsdag betekent een einde aan een erg lange droge periode die bijna zes weken geduurd heeft.