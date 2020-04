Waddenhelikopter gaat ingezet worden voor patiëntenvervoer corona

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Waddenhelikopter die normaal ingezet wordt voor het vervoer van patiënten van de Waddeneilanden naar het vaste land wordt vanaf maandag ingezet voor vervoer van Intensive Care patiënten met corona. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten.

De helikopter is zondag uit de reguliere dienst gehaald en direct beschikbaar gesteld aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. In Nederland staan normaliter vier traumahelikopters paraat die met een traumateam aan boord uit kunnen rukken naar ernstige ongelukken. Sinds vorige week kwam er een vijfde traumaheli bij die alleen ingezet wordt voor patiëntverplaatsingen voor mensen die corona hebben. Deze helikopter, de reserve Wadden-helikopter, is inmiddels al tientallen keren ingezet. Omdat het aantal verplaatsingen toe gaat nemen wordt nu dus ook een zesde helikopter ingezet.

Het patiëntenvervoer van de Waddeneilanden naar het vaste land wordt overgenomen door de KNRM. Bij urgente gevallen kan een traumahelikopter ingezet worden.