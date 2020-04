Waarschuwingsschot gelost na wilde achtervolging in Zeeheldenbuurt

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Politieagenten hebben zaterdagavond een waarschuwingsschot gelost na een wilde achtervolging in de Zeeheldenbuurt. Dat meldt de politie.

“De achtervolging begon rond 21.00 uur”, vertelt een politiewoordvoerder. “Op de Paterswoldseweg wilden we een auto controleren waar vier mannen inzaten. Bij die controle zijn ze er vandoor gegaan en negeerden daarbij een stopteken.” Wat volgde was een achtervolging die eindigde op het Van Brakelplein waar de auto klem kon worden gereden. “Daarbij is ook een waarschuwingsschot gelost. Ter plekke kon de eerste verdachte aangehouden worden. Drie andere mannen gingen er rennend vandoor. Alle drie konden in de omgeving worden opgespoord en gearresteerd worden. Het viertal is overgebracht naar het cellencomplex.”

Volgens de politiewoordvoerder werden er tijdens de achtervolging diverse goederen vanuit de auto weggegooid. Deze spullen zijn in beslag genomen. De politie is de komende uren nog bezig met een onderzoek in de straat. De betrokken auto is door een bergingsbedrijf weggesleept en zal verder onderzocht gaan worden. “Straks komt er een politiehond ter plaatse die gespecialiseerd is in het vinden van de huls.” Het Van Brakelplein is de komende uren nog afgesloten voor het verkeer.

Later meer.