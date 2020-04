VVV Schiermonnikoog gaat de mist in

nieuws

Foto Andor Heij. Strand Schiermonnikoog.

Om 9 uur deze donderdagmorgen ontvingen velen een Nieuwsbrief van de VVV Schiermonnikoog met aanmoedigingen naar het eiland te komen. Terwijl er ook een oproep ligt van de burgemeester daar om dat niet te doen.



Het VVV-bericht getiteld ‘Dag winter, hallo lente’ werd na 10 minuten gevolgd door een tweede, getiteld ‘Excuses’.

‘Abusievelijk is de nieuwsbrief aan u verzonden. Deze was ingepland en door allerlei omstandigheden niet verwijderd. Mijn fout! We zorgen op korte termijn voor een passende nieuwsbrief’, schrijft Monique Talsma van VVV Schiermonnikoog.

bericht 1

https://nieuwsbrief.sterc.nl/mail/display.php?M=2175766&C=5ba61594aa6a430859694e64bc1edf1c&S=7732&L=2022&N=5482

bericht 2

https://nieuwsbrief.sterc.nl/mail/display.php?M=2175766&C=5ba61594aa6a430859694e64bc1edf1c&S=7733&L=2022&N=5503