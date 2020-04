Vuurkorf van studenten laat brandweer uitrukken

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest maandagavond in actie komen in de Kleine Peperstraat vanwege een brandende vuurkorf. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam even na 20.00 uur binnen op de meldkamer waarop een tankautospuit werd opgeroepen om ter plaatse te gaan. “Omstanders hadden het alarmnummer gebeld omdat ze rook bij een woning vandaan zagen komen”, vertelt Wind. “In eerste instantie werd de brandweer opgeroepen om met de hoogste prioriteit ter plaatse te gaan. Maar tijdens het aanrijden werd al duidelijk dat het meeviel. Het bleek te gaan om een vuurkorf op het balkon van een studentenhuis die stond te roken.”

De brandweer heeft na aankomst een controle uitgevoerd. Ook agenten kwamen ter plaatse. “Ik denk dat de eigenaren de opdracht hebben gekregen om de vuurkorf te doven want korte tijd later was er geen rook meer te zien, besluit Wind.