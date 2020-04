Vreemde lucht zorgt voor onrustige nacht in Haren

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De Harense brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag een aantal uren in touw geweest aan de Wederikweg in Haren vanwege een vreemde lucht die er geroken werd. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

De melding van een vreemde lucht kwam rond 01.40 uur bij de hulpdiensten binnen. “De lucht wordt in meerdere woningen in de straat geroken”, vertelt Meter. “Direct na aankomst is de brandweer een onderzoek gestart. Daarbij worden verschillende putdeksels in de straat geopend en ook worden er metingen verricht in de woningen waar de meldingen vandaan komen.” Dit leidt niet tot resultaat, toch neemt het aantal meldingen dat op de meldkamer binnenkomt toe. “In woningen aan de Ereprijsweg wordt nu ook een vreemde lucht geroken.” Niet veel later gevolgd door telefoontjes uit andere omliggende straten. Om het zekere voor het onzekere te nemen wordt ook energiebedrijf Enexis opgeroepen.

“De brandweer heeft in verschillende straten rioolputdeksels geopend. Met hun apparatuur meten zij geen vreemde waarden, maar ze ruiken de vreemde lucht wel. Ze hebben een proefje gedaan met zeepsop. Daarmee kunnen ze kijken of er ook een olieachtige-substantie op de oppervlakte drijft. Dit blijkt inderdaad zo te zijn. Het is alleen nog een raadsel waar het vandaan komt en om welke substantie het precies gaat.” Rond 03.30 uur besluiten de hulpverleners terug naar de kazerne te gaan. Er worden geen gevaarlijke waarden gemeten. Er wordt onderzoek gedaan wat precies de oorzaak is geweest.