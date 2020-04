Vreemde lucht laat brandweer uitrukken naar Walstraat

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest donderdagmiddag in actie komen vanwege een vreemde lucht die geroken werd in de Walstraat. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding kwam rond 12.10 uur bij de hulpdiensten binnen. “De melding is gedaan door voorbijgangers die de lucht ruiken in de Walstraat en op de Oostersingel”, vertelt Lameris. “Zij roken een aparte lucht die hen het meest deed denken aan een gaslucht. Omdat ze het niet vertrouwden belden zij het alarmnummer.” De Groninger brandweer, die ter plaatse kwam met een tankautospuit, heeft in de omgeving verschillende metingen gedaan. Hiervoor gebruikten zij een viergasmeter. Naast aardgas kunnen ze met dit apparaat ook koolmonoxide en H2S-concentraties (waterstofsulfide, red.) meten. Uit de metingen bleek echter dat er niets aan de hand was.

Volgens buurtbewoners is het een bekend probleem en volgens hen is het ook niet de eerste keer dat de brandweer in de straat staat. De oorzaak van de vreemde lucht, die regelmatig geroken wordt, is tot op heden niet achterhaald. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.