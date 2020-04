Vreemde lucht laat brandweer uitrukken naar Koningsweg

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen op de Koningsweg. In de straat werd een vreemde lucht geroken.

De melding kwam rond 20.30 uur binnen op de meldkamer van de hulpverleningsdiensten, die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “De melding werd gedaan door een voorbijganger”, vertelt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl, die kort na de hulpdiensten arriveerde. “Het gaat om een locatie nabij het tankstation. Brandweerlieden zijn direct op onderzoek uitgegaan naar de oorzaak van de vreemde lucht. En ik kan je zeggen dat je er hier in de straat eigenlijk niet om heen kunt. Het ruikt hier erg naar.”

Na onderzoek kwam de brandweer er achter dat de lucht uit het riool kwam. “Ze hebben een deksel in de straat geopend en hebben metingen uitgevoerd. Daarbij werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Daarop was van gevaar geen sprake meer en is men teruggekeerd naar de kazerne.” Het is onbekend waar de vreemde lucht door werd veroorzaakt. Vanwege het incident was de straat enige tijd afgesloten.