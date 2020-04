Vraagtekens bij kabinetsaanpak corona-apps

nieuws

Foto: Wouter Hooijer

De ontwikkeling van corona-apps roept steeds meer vraagtekens op. Na vragen uit de samenleving en van opiniemakers sluit de fractie van D66 zich nu in dat rijtje aan. Tweede Kamerlid Kees Verhoeven heeft het kabinet om opheldering gevraagd.

Het kabinet zinspeelt op het idee om apps in te zetten om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Deze apps zouden al dan niet verplicht worden. De corona-apps zouden een notificatie moeten geven wanneer je met iemand in contact bent geweest die positief getest is op het virus. Verhoeven heeft zich verbaasd over een oproep van minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid afgelopen Paasweekend aan bedrijven. In deze oproep nodigde het bedrijven uit om na te denken over de ontwikkeling van zo’n app. De sluitingsdatum voor deze ideeën was dinsdagochtend. “Is dit een realistische deadline voor experts en bedrijven om een gedegen reactie voor te bereiden?”, vraagt Verhoeven aan de minister. “En kunt u onderbouwen in hoeverre het onder deze strenge deadline mogelijk is om een veilige app te bouwen?”

Verhoeven vreest voor haastwerk mede omdat het kabinet heeft laten weten snel een knoop door te willen hakken. Door een app of apps ondoordacht in te voeren kan dit leiden tot vrijheidsbeperking omdat mensen die corona hebben of hebben gehad gediscrimineerd kunnen gaan worden. Het Kamerlid verwijst daarmee naar een waarschuwing die zestig wetenschappers afgelopen zaterdag deden in het NRC Handelsblad. De wetenschappers lieten in het artikel ook weten dat de app een gevoel van schijnveiligheid kan creëren waardoor mensen zich onvoorzichtig gaan gedragen.

Het kabinet heeft eerder gezegd alleen apps te willen invoeren als dit veilig is en de privacy gewaarborgd is. Verschillende Aziatische landen en Oostenrijk werken al met een app in de strijd tegen corona.