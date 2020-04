Vos op muizenjacht in De Onlanden (video)

nieuws

Foto: I, Malene, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=442706

Nu de natuurorganisaties mensen afraden om de natuurgebieden in te trekken is het wellicht een idee dat de natuur bij jou in de huiskamer komt, moeten ze bij Natuur in de Onlanden gedacht hebben. Zij registreerden hoe vrijdag een vos op muizenjacht ging.

Door middel van een verdekt opgestelde camera kan de vos gevolgd worden op zijn strooptocht. In de brandende zon sluipt hij door het gras, blijft stilstaan, spitst zijn oren en maakt ineens een flinke sprong. Hap. Een muis is ten prooi gevallen aan de Canis vulpes. De precieze opnamelocatie wordt niet gedeeld, maar het is al langer bekend dat er in De Onlanden een aantal vossen verblijven.

In Nederland gaat het ook behoorlijk goed met de vos. In het wild kan het dier zo’n tien jaar oud worden. De meeste vossen worden echter niet ouder dan drie jaar. Jacht is de voornaamste doodsoorzaak. Ook worden veel vossen slachtoffer van het verkeer.