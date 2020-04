Voorjaarsweer zet door: “Ook komende dagen volop zon”

nieuws

Het zonnige voorjaarsweer weet de komende dagen nog niet van wijken. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zal het vrijwel de hele week mooi en vooral zonnig weer blijven.

“Maandag zal direct zonnig verlopen”, vertelt Kamphuis. “In de middag is er wel kans op wat wolken maar ondanks dat wordt het twintig of misschien wel 21 graden. In de avond neemt de bewolking toe en is een klein buitje niet uitgesloten. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar zeven graden. Dinsdag is er dan opnieuw veel zon maar zal het minder stralend zijn dan op maandag. Met een zwakke of matige oostenwind wordt het zeventien of achttien graden.”

Woensdag lijkt de mooiste dag van de week te gaan worden. “Het wordt met twintig of 21 graden flink warm en daarnaast zal de zon vrijwel de hele dag present zijn. Op Witte Donderdag doet de temperatuur met vijftien graden een stapje terug. Diezelfde temperatuur wordt op Goede Vrijdag bereikt, waarbij op beide dagen de zon zich regelmatig zal laten zien.”