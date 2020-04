Volleyballer Sam Gortzak blijft bij Lycurgus

sport

Sam Gortzak speelt ook volgend seizoen voor Lycurgus. De spelverdeler kwam in de zomer van 2015 bij de landelijke volleybaltopper en gaat aan zijn zesde seizoen beginnen.

De 25-jarige Gortzak won met Lycurgus driemaal de landstitel, tweemaal de beker en viermaal de supercup. “Groningen is een fantastische stad om te wonen en ik voel me hier op mijn plek. Ik wil in Nederland graag voor de prijzen blijven spelen als dragende speler.”

Sander Scheper stopt na vijf jaar bij Lycurgus. Hij gaat nu voor zijn maatschappelijke carrière, gericht op de energietransitie. “Ik wil mijn studie graag binnen een jaar afronden en dat gaat niet samen met het topsportprogramma van Lycurgus. Daar komt bij dat ik de laatste jaren veel schouderproblemen heb gehad.” Ook de 20-jarige Daan Nijeboer vertrekt. Hij speelde met een onderbreking twee jaar voor Lycurgus.

Met Gortzak komt het aantal spelers voor volgend seizoen op zes. Eerder werden Bennie Tuinstra, Geoffrey van Gent, Dennis Borst, Hossein Ghanbari en Steven Ottevanger al gecontracteerd voor het komende seizoen. De leiding moet dus nog flink op zoek naar versterking.