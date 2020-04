“Volgende week kans op flink wat neerslag”

nieuws

Het droge en zonnige weer van de afgelopen weten gaat plaats maken voor een wisselvallig weertype waarbij er zo nu en dan flink wat regen kan vallen. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “En dat is goed nieuws voor de boeren.”

Volgens Kamphuis is er de komende dagen nog niet veel aan de hand. “Koningsdag gaat warm en droog verlopen waarbij de temperatuur oploopt naar twintig graden en er flink wat zon is. Dinsdag gaat het roer dan geleidelijk om. De temperatuur blijft met zestien of zeventien graden eerst nog op peil maar dagelijks zullen er storingen over trekken. Dinsdag en woensdag zullen dan ook niet droog verlopen. Donderdag lijkt het nog natter te gaan worden en is het niet ondenkbaar dat er soms ook een flinke som neerslag gaat vallen.”

Wisselvallig

Ook na donderdag blijft het volgens Kamphuis wisselvallig. “We komen dan te liggen op de grens van koele en vochtige oceaanlucht en warme en droge lucht. Niet zelden ontstaan in zo’n zuidelijke tot zuidwestelijke stroming actieve buiengebieden die bij gebrek aan stroming ook nog eens lang kunnen blijven hangen.”

“Goed nieuws voor boeren”

Met de regen die de OOG-weerman voorspelt komt er een einde aan een erg lange droge periode. De laatste regen viel op 18 maart. Het gevolg van deze lange droogteperiode is dat de toplaag van de bodem is uitgedroogd. Dat er regen komt is goed nieuws voor de boeren en de land- en tuinbouwbedrijven. Maar ook voor natuurorganisaties en de brandweer. Door de droogte zijn de afgelopen weken verschillende grote natuurbranden uitgebroken. De grootste natuurbrand woedde in de Deurnese Peel. Daar ging achthonderd hectare natuur verloren. Daarmee is dit één van de grootste natuurbranden die ooit in Nederland gewoed heeft.

