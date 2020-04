VNO-NCW: “Verlenging coronamaatregelen noodzakelijk, maar trekt zware wissel”

nieuws

Foto: © ProRail / Stefan Verkerk

Het verlengen van de coronamaatregelen tot 28 april is noodzakelijk maar heeft een enorme impact op alle ondernemers. Dat laat VNO-NCW Noord weten in een reactie op het besluit van het kabinet.

“Wij hopen dat de verlening van de maatregelen bijdraagt aan het in stand houden van de zorg en om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan”, laat VNO-NCW Noord weten. “Dat is nu het allerbelangrijkste, met name voor de mensen die getroffen zijn door dit vreselijke virus.” De werkgeversorganisatie roept iedereen ook op om zich te houden aan de anderhalve meter-regel. “Dat geldt voor zowel buiten op straat maar ook tijdens het halen van je boodschappen. Zo kan alles wat open is ook zoveel mogelijk doorgaan en kunnen we verdere schade aan de economie en het onnodig verlies van werk en inkomen voorkomen.”

VNO-NCW hoopt samen met MKB Nederland dat faillissementen van bedrijven zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. “Het pakket van maatregelen dat vorige week door het kabinet is opgesteld, is met de beste intenties tot stand gekomen. Met het kabinet hebben wij ook afgesproken dat er verbeteringen en verfijningen mogelijk zijn waar dat de effectiviteit ten goede komt. We willen voorkomen dat mensen ontslagen worden of dat de gang gemaakt moet worden naar de WW. Met dit maatregelenpakket hopen we straks na de crisis weer zo snel mogelijk goed uit de startblokken te komen.”