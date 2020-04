Vindicat: “Studenten worden verwijderd van de vereniging’

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De vijftien Vindicat-studenten die in de nacht van vrijdag op zaterdag betrapt werden bij een samenkomt in het Vindicat-pand aan de Grote Markt zijn uit de vereniging gezet. Dat heeft het bestuur zaterdagmiddag bekendgemaakt.

“Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het incident dat plaats heeft gevonden”, laat Vindicat in een verklaring weten. “Het was een illegale en bovenal ontzettend onverantwoorde actie, wat volledig in strijd is met het corona beleid van de overheid en van Vindicat. Niet aan de richtlijnen houden en daarbij anderen in gevaar brengen, accepteren wij niet van onze leden.” De vereniging zegt blij te zijn dat de politie in heeft gegrepen en de samenkomst gestopt heeft. “Zij zullen verwijderd worden van de vereniging, wij willen niets te maken hebben met dit gedrag. In deze tijden is het erg belangrijk dat wij ons allemaal, inclusief studenten, houden aan de overheidsmaatregelen.”

De politie rukte uit naar het pand toen er op de meldkamer een melding binnenkwam. De vijftien studenten hebben een bekeuring gekregen van 390 euro per persoon. Vanwege de coronacrisis zijn samenscholingen binnen anderhalve meter van meer dan twee personen verboden. Ook horeca en aanverwante zaken moeten verplicht de deur sluiten.

