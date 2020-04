Vier nieuwe bevestigde coronabesmettingen in provincie Groningen

nieuws

Foto: NIAID-RML

In de provincie Groningen zijn sinds donderdagmiddag vier nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt de GGD Groningen vrijdagmiddag in een persbericht.

Met de vier nieuwe besmettingen komt het totale aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in de provincie op 299 gevallen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet alle inwoners met klachten getest worden. In de afgelopen vierentwintig uur werden er geen overlijdens gemeld die verband houden met het coronavirus. Daarmee blijft het bij de GGD bekende aantal overledenen door corona in provincie Groningen staan op tien.

Eerder op de vrijdag bleek uit de cijfers van het RIVM al dat het aantal ziekenhuisopnames in de provincie al bijna een week stabiel is. In de afgelopen zes dagen bleef het aantal opnames vrijwel gelijk.