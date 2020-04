VGG bezorgd over nabije toekomst

nieuws

Foto: Google Maps Streetview

De Groninger gemeenten maken zich flink zorgen over de nabije toekomst, vanwege de coronacrisis. Dat blijkt uit een persbericht van de Vereniging van Groninger Gemeenten.

De gemeenten hebben de afgelopen periode extra maatregelen genomen om de crisis te verlichten voor hun inwoners, ondernemers en instellingen. De VGG neemt nu het initiatief om de gemeenten, kennisinstituten, ondernemersorganisaties en maatschappelijke instellingen bij elkaar te brengen en te werken aan oplossingen voor de nieuwe anderhalve-meter-samenleving.

Veel ondernemers en organisaties hebben financiële hulp gekregen. Maar als deze situatie langer duurt, zullen veel ondernemers in de culturele, recreatieve en toeristische sector en horeca moeten inkrimpen of zelfs failliet gaan. Dat betekent meer werkloosheid, een groter beroep op de bijstand, minder uitgaven in winkels en meer armoede. Het is ook slecht voor de leefbaarheid, de dorps- en buurthuizen, sportclubs en cultuur.

De VGG wil alle betrokken partijen bij elkaar brengen. Dat kan door samen een eenduidige visie op de toekomst te ontwikkelen, en kennis en initiatieven uit te wisselen. Ook kan er een provinciaal fonds komen voor noodmaatregelen, ondersteuning en investeringen, met bijdragen van het Rijk, de provincie en gemeenten.