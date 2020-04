Vestiging La Place aan Grote Markt staat leeg, restaurant verdwijnt mogelijk voorgoed

nieuws

Foto: Google Maps Streetview

La Place heeft vorige week haar vestiging in het voormalige pand van V&D leeggehaald. Directe aanleiding is de verbouwing van het pand voor de komst van het Groot Handelshuis. Maar of het restaurant terugkeert aan de Grote Markt is nog maar de vraag.

“Door de grote verbouwing van het pand aan de Grote Markt in Groningen is La Place nu uit het pand. La Place is op dit moment in gesprek over mogelijke terugkeer. Momenteel kunnen we hierover geen verdere mededingen doen”, volgens woordvoerder Lotte Nijland namens La Place. Vastgoedontwikkelaar MWPO was maandagmiddag niet in staat om tegenover OOG te reageren over de ontwikkelingen rond de restaurantketen in de Stad.

Na een grondige verbouwing komt in het voormalige V&D pand plek voor kantoren en flex-werkplekken. Op de begane grond komt een vestiging van Jumbo, de eigenaar van de restaurantketen.