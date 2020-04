Verwachtingen persconferentie zijn te hoog gespannen: “Kleine stapjes”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

De verwachtingen voor de persconferentie dinsdagavond waarbij het kabinet duidelijkheid gaat verschaffen over de periode na 28 april zijn te hoog gespannen. Dat zegt minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid.

De Jonge heeft maandagmiddag overleg gehad in het Torentje met premier Mark Rutte (VVD) over het coronavirus. “Als er al ruimte is moet er rekening worden gehouden met hele kleine stapjes”, zei De Jonge. “Het zal dan in ieder geval heel behoedzaam moeten gebeuren.” Het kabinet laat zich deze dagen informeren over de laatste stand van zaken rondom de coronacrisis. Maandagavond komt het Outbreak Management Team bijeen om een advies uit te brengen. Op basis van al deze adviezen gaat het kabinet beslissen hoe onze samenleving er na 28 april uit gaat zien.

“Binnen bestaande maatregelen wat ruimte”

“Laten we niet de illusie hebben dat we grote stappen kunnen zetten”, vult De Jonge aan. Ook minister Ferdinand Grapperhaus (VVD) van Justitie had een gesprek met Rutte. “Mogelijk kan er binnen bestaande maatregelen wat ruimte gemaakt worden”. Toch liet beide ministers weten niet heel veel ruimte te zien. Zorgen zijn er ondertussen om de jongeren. De afgelopen weken is gebleken dat over het algemeen tieners en jonge mensen meer moeite lijken te hebben met de regels van het coronamaatregelenpakket.

Duidelijkheid over onderwijs, horeca en sportvelden

Op de persconferentie dinsdagavond om 19.00 uur wordt duidelijkheid verwacht rond twee maatregelen. Onder de eerste maatregelen valt het onderwijs, de horeca, de sportverenigingen en contactberoepen als kappers. Deze sectoren weten op dit moment dat zij tot 28 april de deuren gesloten dienen te houden. Op de persconferentie gaat duidelijkheid gegeven worden of deze maatregelen verlengd worden, of dat er ruimte is om bepaalde sectoren te openen. De tweede maatregel waar iets over gezegd gaat worden zijn de grote evenementen en festivals. Op dit moment zijn die tot 1 juni verboden. Burgemeesters hebben vorige week laten weten dat wat hen betreft deze verboden verlengd gaan worden tot 1 september of 1 oktober.