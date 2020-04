Vertraging bij intrillen damwandplanken zuidelijke ringweg door pech

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Er is vertraging ontstaan bij het intrillen van damwandplanken bij de Helperzoom waardoor er op deze plek ook vrijdag gewerkt moet gaan worden. Dat laat Combinatie Herepoort donderdagavond weten.

Door de werkzaamheden is er vrijdag een rijstrook van de zuidelijke ringweg afgesloten tussen ’s ochtends 07.00 uur en ’s avonds 19.00 uur. “Het gaat om een rijstrook tussen de afrit Hereweg en de afrit Europaweg in de richting van Hoogezand”, laat een woordvoerder weten. “Voor het verkeer blijft hier dus één rijstrook beschikbaar. De afzetting is nodig om de noordelijke damwand voor de verdiepte ligging ter hoogte van de Helperzoom/Kempkensberg veilig in te kunnen trillen.”

De werkzaamheden voor het intrillen van de damwandplanken begon afgelopen dinsdag. Door pech met het materieel is het intrillen nog niet afgerond en daarom moet er vrijdag ook door worden gewerkt. “Mocht het vrijdag ook niet lukken dan hebben we zaterdag als reservedag aangemerkt.”