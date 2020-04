Verlopen rijbewijzen blijven langer geldig

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Rijbewijzen die in de periode na 16 maart zijn verlopen blijven geldig tot en met 1 juni 2020. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur bekendgemaakt.

De minister neemt de maatregel omdat het in deze tijden van de coronacrisis moeilijk is om een rijbewijs te verlengen. Het afhalen van een nieuw rijbewijs moet bijvoorbeeld gebeuren op het gemeentehuis en om daar te komen zijn veel mensen afhankelijk van het openbaar vervoer dat in deze tijden alleen gebruikt mag worden door mensen die in de civiele sector werken. Daarom heeft de minister nu besloten dat verlopen rijbewijzen tot 1 juni 2020 geldig blijven. Ook blijven automobilisten met het document verzekerd en krijgen ze geen boete als ze worden aangehouden. De regeling geldt alleen voor automobilisten die in Nederland de weg op gaan.

Afhankelijk van de maatregelen die het kabinet neemt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen kan de geldigheid eventueel nog verder verlengd worden.