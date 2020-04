Verhalen van Groningen lanceert website met oorlogsverhalen

nieuws

Duitse militairen lopen op de Grote Markt. Op de achtergrond het Scholtenhuis, tijdens de oorlog zonder twijfel het meest gevreesde gebouw in de provincie als onderkomen van de Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei. Fotograaf onbekend, collectie Groninger Archieven

De Verhalen van Groningen heeft maandag een website online gezet met daarop verhalen die zich afgespeeld hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Het gaat om grote en kleine verhalen die zich in Groningen hebben afgespeeld.”

De pagina’s zijn online gezet vanwege de coronacrisis. Door het virus zijn alle evenementen in het kader van 75 jaar vrijheid afgelast dan wel verschoven. Om toch stil te kunnen staan bij deze bijzondere mijlpaal in de Nederlandse en Groningse geschiedenis worden verhalen op verschillende manieren verteld. “Je kunt denken aan artikelen, maar ook aan video’s en podcasts”, vertelt Sanne Meijer van De Verhalen van Groningen. “Het zijn bekende en onbekende verhalen over verzet en collaboratie, de militaire strijd die gevoerd werd en het alledaagse leven in oorlogstijd.”

Door de coronacrisis wordt er ook extra materiaal ontwikkeld. “We hebben de handen ineen geslagen met Biblionet Groningen. Samen gaan we twaalf luisterverhalen maken over de Tweede Wereldoorlog in Groningen. Eén verhaal uit elke gemeente. Deze verhalen verschijnen gedurende de Maand van Vrijheid die van 4 april tot en met 5 mei loopt.” De bedoeling is dat de website na de coronacrisis ook online zal blijven. “We hopen dat de site ook constant aangevuld gaat worden met nieuw materiaal. Iedereen kan zijn of haar verhaal delen. Behalve individuen nodigen we ook cultuurhistorische organisaties uit om dit te gaan doen.”

De website met oorlogsverhalen, foto’s en filmpjes is hier te vinden.