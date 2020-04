Veiligheidsberaad: “Veel mensen thuisgebleven op Paaszondag, jongeren blijven aandachtspunt”

nieuws

Foto: Grunobuurt

Paaszondag is ondanks het stralende voorjaarsweer rustig verlopen. Dat is de conclusie van het Veiligheidsberaad, waar alle Veiligheidsregio’s in Nederland onder vallen. Wel blijft samenscholende jeugd een aandachtspunt.

“Op deze Eerste Paasdag hebben we in de veiligheidsregio’s gezien dat de meeste mensen zich keurig aan de regels houden”, zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. “De oproep om thuis te blijven, of in de eigen buurt een frisse neus te halen, is in grote mate opgevolgd. Ook zien we dat de anderhalvemeter-regel goed wordt nageleefd. Op de meeste recreatieve plaatsen, zoals natuurgebieden en stranden, waren er wel bezoekers, maar gelukkig geen grote drukte. De overlast van motoren en fietsclubs was ook aanzienlijk minder dan vorige week.” Uit voorzorg waren er verschillende wegen in het land afgesloten om fietsers en motorrijders te ontmoedigen. In het Limburgse Heuvelland was dit bijvoorbeeld een maatregel die daar door de Veiligheidsregio genomen was.”

Toch waren er ook problemen. In de Bollenstreek bijvoorbeeld waar de tulpenvelden op dit moment in bloei staan. “Daar leidde de drukte tot ingrijpen. We hebben daar verschillende kleinere wegen af moeten sluiten en ook hebben we handhavers ingezet.” Eerder op de dag sprak burgemeester Arie van Erk (GB) van de gemeente Hillegom al zijn verbazing uit. “Ik denk weleens: hebben deze mensen onder een steen gelegen ofzo? Het was op Paaszondag hier net zo druk als op Stille Zaterdag.” Een ander probleem dat door het Veiligheidsberaad gesignaleerd wordt zijn de samenscholende jongeren. Dit is nog steeds een probleem in de meeste veiligheidsregio’s. “Dit heeft de aandacht van de gemeentelijke handhavers en de politie”, aldus Bruls.