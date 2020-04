Veiligheidsberaad: “Rustige zaterdag, maar zorgen om gedrag jongeren”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Het Veiligheidsberaad, waar alle Veiligheidsregio’s in Nederland onder vallen, is tevreden over het verloop van de zaterdag. Wel zijn er zorgen over het gedrag van jongeren.

“Over het algemeen zijn we tevreden over het verloop van de zaterdag”, zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. “De meeste maatregelen worden goed nageleefd. Ja, het was wat drukker bij een aantal woonboulevards en tuincentra, maar dat is niet raar met het Paasweekend voor de boeg. Zolang deze winkels zich aan de maatregelen houden, is dat ook geen probleem. Hetzelfde geldt voor andere winkels en de natuurgebieden. Ook het aantal toeristen en aantal Duitsers dat naar Nederland kwam, bleef overzichtelijk en leverde geen problemen op.”

Toch zijn er enige zorgen rond het gedrag van jongeren. “We zien dat jongeren nog regelmatig bijeen komen in een groep en dat is écht niet de bedoeling. Een samenkomst is verboden en ook voor de jeugd geldt, net als voor iedereen: blijf zoveel mogelijk thuis en áls je al naar buiten gaat, denk dan aan die 1,5 meter afstand. Hopelijk herinneren de ouders en verzorgers de jeugd hier ook aan en proberen zij hen zoveel mogelijk thuis te houden.” De constatering zorgt vooralsnog niet voor extra maatregelen die genomen gaan worden.