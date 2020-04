Veiligheidsberaad: “Complimenten aan iedereen, hopelijk houden we dit vast”

nieuws

Foto Andor Heij.

Het Veiligheidsberaad, waar alle Nederlandse Veiligheidsregio’s onder vallen, is tevreden met hoe het Paasweekend in Nederland is verlopen. “Hopelijk houden we dit met elkaar vast.”

“Ook Tweede Paasdag is rustig verlopen in de veiligheidsregio’s”, zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. “Op deze Paasmaandag waren er winkels open die in trek zijn op deze dag. Denk aan woonboulevards en bouwmarkten. Ondanks dat het hier en daar druk was, leidde dit niet tot problemen. Bezoekers van de winkels hielden zich keurig aan de regels, zoals het houden van een anderhalvemeter afstand, en goed om te zien ook dat bijna alle winkeliers hierop zijn voorbereid.”

Zondag moesten er extra maatregelen genomen worden in de Bollenstreek. Er kwamen veel mensen af op de bloeiende tulpenvelden waarop gemeenten besloten wegen af te zetten en verschillende kwekers besloten om direct met machines de tulpen te koppen. “Al deze maatregelen blijken effect te hebben. Ook de samenkomsten van jongeren bleven vandaag een aandachtspunt, maar hier zien we gelukkig inmiddels een afname in. Ook de komende tijd zullen we hier streng op blijven handhaven. Terugkijkend op dit Paasweekend geef ik de samenleving mijn complimenten: op sommige plekken was het dan wel wat drukker dit weekend, maar van de zeventien miljoen mensen in Nederland blijft het merendeel thuis of maakt een ommetje in de buurt. Ook in de grensstreken bleef het rustig.”