Veiligheidsregio tevreden over verloop Koningsdag in Groningen

nieuws

Foto Andor Heij. Hoornse Meer.

Het was een wat vreemde Koningsdag maandag in de gemeente Groningen. Vanwege de coronacrisis geen evenementen, de horeca op slot en een oproep om vooral thuis te blijven.

Ondanks het mooie weer was de binnenstad vrij rustig en wat opviel was dat er weinig oranje uitgedoste mensen aanwezig waren. Het centrum van Haren was relatief drukker dan de binnenstad van Groningen.

Veel mensen bleven dus thuis en sierden daar de boel op met oranje kleuren en op enkele plekken hadden buurtbewoners spelletjes voor de kinderen georganiseerd.

Anderen trokken er toch op uit om te fietsen, wandelen, skeeleren en te sporten. Ook was er flink wat waterrecreatie op het Hoornse Meer en het Paterswoldsemeer en langs de oevers lagen mensen van de zon te genieten. Door de vele ruimte kon er makkelijk anderhalve meter afstand van elkaar genomen worden.

Ook in de parken zochten de Groningers de zon op. In het Stadspark was het vrij rustig, maar in het Noorderplantsoen was het op enkele plekken behoorlijk druk.

Aan het einde van de middag sprak de politie daarom diverse mensen aan. Desondanks sprak de veiligheidsregio van een rustige en daarom geslaagde dag.