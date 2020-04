Veel suggesties ontvangen voor OOG Koningsdag Top 60

oogochtendshow

Er zijn veel suggesties ontvangen voor de samenstelling van de OOG Koningsdag Top 60. Dat vertelde mede-samensteller Casper Slotboom maandagochtend in de OOG Ochtendshow.



Maandagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur draait OOG 60 platen van Nederlandse bodem en ook lokale acts komen voorbij. Toch is de muziek heel veelzijdig, van hiphop en R&B tot dance en nog veel meer. De lijst is samengesteld door radiomakers van OOG Radio, maar ook met suggesties van de volgers van de Facebook- en Instagrampagina van OOG.

De lijst wordt gepresenteerd door Hielke Boersma, die het vanwege de coronamaatregelen van tevoren vanuit huis heeft opgenomen. Luister mee op OOG radio in de ether op 106.6FM, Groningen-Zuid en Haren op 107FM, via OOG TV kabelkrant, of via livestream. De lijst is ook te beluisteren op Spotify.

Casper Slotboom was maandagochtend te gast in de OOG Ochtendshow, beluister het interview hier terug.