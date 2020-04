Veel rookontwikkeling bij brand in woning in Haren

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

In een woning aan de Oude Middelhorst in Haren heeft in de nacht van dinsdag op woensdag enige tijd brand gewoed. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 02.30 uur binnen waarop een tankautospuit van de Harener brandweer opgeroepen werd. “Er komt flink wat onder de dakpannen vandaan”, ziet Meter die kort na de hulpdiensten ter plaatse was. “De brand is ontstaan op de benedenverdieping waarna het een weg omhoog heeft gezocht. Brandweerlieden zijn direct een binnenaanval gestart. Korte tijd later kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. Brandweerlieden hebben nog wel een stuk dakbeschot verwijderd om te kijken of zich daar geen vuurhaard achter bevond. Dit bleek niet het geval te zijn.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd. Niemand raakte gewond.