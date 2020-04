‘Veel logistieke hobbels te nemen bij heropenen middelbare scholen’

nieuws

Het heropenen van de middelbare scholen gaat nog een hele klus worden. Dat laat de VO-Raad, de koepel van middelbare scholen weten.

Afgelopen week liet premier Rutte (VVD) op de persconferentie doorschemeren dat wellicht op dinsdag 2 juni de middelbare scholen de deuren weer zouden kunnen openen. “En dat is eigenlijk ook wat ze heel graag willen”, zegt Stan Vermeer van de VO-Raad. “Het is in het belang van zowel de scholen als de leerlingen om voor de zomervakantie nog zoveel mogelijk fysieke lessen te geven.”

Anderhalvemeter

Toch zijn er veel logistieke hobbels te nemen want de minister-president heeft aangegeven dat als de deuren opengaan docenten en leerlingen zich moeten houden aan de anderhalvemetermaatregel. “Alle scholen zijn aan het nadenken hoe ze hier tijdens de lessen en tijdens de pauzes aan kunnen voldoen. Duidelijk is al wel dat de scholen niet in één keer open zullen gaan. Net als bij de basisscholen zal dit gefaseerd gebeuren.” Wel vindt men het belangrijk dat alle leerlingen na de heropening weer naar school kunnen. “Dat ze niet alle lessen op school zullen kunnen volgen, is een gegeven. Maar zorg wel dat alle leerlingen op enig moment naar school kunnen gaan.”

Openbaar vervoer

Scholen zijn hiervoor ook afhankelijk van andere partijen zoals het openbaar vervoer. Waar bij basisscholen leerlingen vaak lopend of fietsend naar hun school kunnen moeten leerlingen die naar de middelbare school gaan vaak grotere afstanden afleggen waar bus en trein voor gebruikt worden. De NS laat weten te worstelen met het anderhalve meter vraagstuk en roept als mogelijke oplossing dat scholen na moeten denken om hun lessen niet allemaal om 08.30 uur te laten beginnen, maar dit meer te spreiden.