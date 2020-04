Veel aanmeldingen thuiskoks bij Open Hof

Bij Open Hof, de dagopvang voor daklozen in de stad, zijn veel aanmeldingen binnengekomen van mensen die voor hen willen koken. Open Hof zocht de afgelopen dagen naar thuiskoks en ondernemers die af en toe een warme maaltijd wilden bereiden. Woensdag werden de eerste maaltijden uitgedeeld.

Voor nu zijn er genoeg vrijwilligers om in ieder geval in april elke dag een warme maaltijd aan dakloze mensen te kunnen geven. “Dat vind ik geweldig, daar ben ik echt heel blij mee,” zegt Gerhard ter Beek, directeur van Open Hof. “Ik vind dat er in het algemeen in deze crisis te weinig aandacht is voor dak- en thuislozen en hun positie. Dus ik ben heel blij dat er nu zo veel mensen zijn die zeggen van: ‘ja, daar wil ik aan meewerken’. Dat ontroert mij op een bepaalde manier ook wel, dat die mensen er gewoon toch zijn.”

Juist nu tijdens de coronacrisis is deze actie nodig. “Normaal gesproken krijgen daklozen wanneer ze in de stad zijn nog wel wat toegestopt van mensen. Vaak kunnen ze ook wel terecht in openbare gelegenheden. Die zijn nu allemaal dicht. De bibliotheek, restaurants, alles is gesloten, waardoor zij ook niets meer krijgen daar. Wij hebben vorige week samen met het Leger des Heils geconstateerd dat er een enorm gebrek aan warme maaltijden is voor deze mensen op dit moment. Daarom zijn we onze actie gestart.”

Sonja Kuper is een van de mensen die zich gelijk heeft aangemeld. “Enerzijds omdat ik denk dat het belangrijk is in deze tijd dat we allemaal een beetje normaal kunnen blijven functioneren en juist mensen die misschien kwetsbaar zijn het nog wel harder nodig hebben dan wij zelf. Daarnaast, misschien ook wel heel erg belangrijk, vind ik koken heel erg leuk. Op deze manier denk ik dat ik mijn steentje kan bijdragen. We leven nu behoorlijk op afstand van elkaar, vanwege de richtlijnen. Ik denk dat dit soort dingen mensen kunnen verbinden met elkaar, omdat we er voor elkaar moeten zijn.”

Bij Open Hof merken ze nog geen toename in het aantal daklozen dat bij hen langskomt. “Wij richten ons de komende periode puur en alleen op de daklozen. Mensen die toch op de een of andere manier ergens wonen, die vragen we om thuis te blijven. Zo hebben we ruimte voor mensen die echt dakloos zijn en de hele dag op straat moeten zwerven.”

Ook van daklozen zelf hoort Ter Beek positieve berichten. “Die zijn er heel blij mee dat we er nu mee beginnen. Het is heel simpel: een stamppotje, pasta, rijst, meer is het niet. Maar dat kleine, zou je kunnen zeggen, maakt het juist heel erg bijzonder.”

Mensen die zich nog willen inzetten kunnen zich nog steeds aanmelden bij Open Hof. “We hebben net gister gehoord dat de maatregelen in ieder geval tot 28 april van kracht blijven, dus tot zo lang ook deze maatregelen. Wij zetten nu mensen op een wachtlijst. Mochten er mensen uitvallen kunnen we daar alsnog een beroep op doen.”