Vandalen breken afsluiting sluis Stad en Lande open

Foto: Google Maps Streetview

Volgens Waterschap Noorderzijlvest hebben vandalen de afsluitingen van de oversteek over de sluis Stad en Lande in het Boterdiep open gebroken. Dat meldt het Waterschap maandagmiddag.

Op sociale media zouden verhalen rondgaan over het openstellen van de oversteek. Volgens Noorderzijlvest is hier niets van waar en zal de oversteek dinsdag opnieuw afgesloten worden.

De sluis werd in februari afgesloten voor fietsers en voetgangers nadat een fietser in de sluiskolk gevallen was.

De (voorlopige) afsluiting van de oversteek over sluis Stad en Lande is door vandalen open gebroken. Wij zetten morgen de oversteek opnieuw dicht. De oversteek is dus NIET open zoals op social media wordt gesuggereerd. We werken aan een oplossing en vragen uw geduld. — Waterschap Noorderzijlvest (@Noorderzijlvest) April 20, 2020