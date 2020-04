Vanaf woensdag weer een intercity tussen Groningen en Zwolle

nieuws

Foto Andor Heij. Hoofdstation, trein, koploper.

Tussen Groningen en Zwolle gaat vanaf woensdag (morgen), naast de twee sprinters, ook weer een intercity rijden.

Het gaat om de intercity naar Rotterdam die ook in Assen stopt. De beide sprinters doen alle tussenliggende stations tussen Groningen en Zwolle aan.

Normaal rijden er vier treinen op het traject, maar door de coronacrisis werden de twee intercity’s naar het westen geschrapt. Er waren nauwelijks meer reizigers.

De NS laat de extra trein rijden om mensen in de vitale beroepen sneller op hun werk te laten komen. Ook wordt het zo makkelijker de anderhalve meter regel in acht te nemen. De NS roept nog steeds op om niet te reizen als het niet noodzakelijk is.

De intercity vertrekt om 18 minuten over het hele uur vanaf het hoofdstation. Ook elders in het land gaan meer intercity’s rijden.