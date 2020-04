Vanaf volgende week woensdag bussen in plaats van treinen tussen Groningen, Assen, Veendam en Weener

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Van volgende week woensdag tot en met woensdag 3 juni rijden er geen treinen tussen Groningen, Assen, Veendam en Weener. De NS en Arriva zetten op deze trajecten bussen in.

De werkzaamheden die in deze periode plaats gaan vinden aan het spoor zijn onderdeel van het project Groningen Spoorzone. Tot en met 3 juni wordt er gewerkt aan de bouw van een extra vierde spoor tussen de stations Groningen en Groningen Europapark. Ook worden sporen tussen Groningen en Haren vernieuwd. Het is de bedoeling dat na de werkzaamheden ook hier nieuwe opstelterrein De Vork bij Haren in gebruik wordt genomen, evenals het extra perron bij Groningen Europapark.

In de weekenden van 9-10 mei en 16-17 mei rijden er ook geen treinen tussen Groningen, Zuidhorn, Delfzijl en de Eemshaven. Ook dan zet Arriva bussen in.

Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd. De extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten. Het meenemen van fietsen in de treinvervangende bussen is niet mogelijk.