Vanaf volgende week twee fietspaden afgesloten voor verbouwing Ring Zuid

Foto: Combinatie Herepoort

Vanaf 4 mei sluit bouwcombinatie Herepoort een deel van het fietspad aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal en de fietstunnel bij MartiniPlaza af. In beide gevallen moeten fietsers vanaf die dag omrijden.

Vanwege de veiligheid kan het fietspad tussen de Brailleweg en de Van Iddekingeweg tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ring niet open blijven. Aan de andere zijde van het kanaal blijft het fietspad wel open. Dit fietspad is te bereiken via de Muntingbrug of de Van Iddekingebrug. Deze afsluiting duurt naar verwachting zo’n twee jaar.

De andere afsluiting, die van de fietstunnel bij MartiniPlaza, is permanent. Het gaat om het fietstunneltje met traptreden tussen de Leonard Springerlaan onder de westelijke ringweg door naar de Gasunie. Fietsers kunnen de westelijke ringweg voortaan oversteken bij het Stadspark. Vorige maand is al een tijdelijk fietspad aangelegd bij de drafbaan langs, tussen de Concourslaan (in het Stadspark) en het Gasuniegebouw.