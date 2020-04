Vanaf maandag gaat ‘Beno’s Stad’ op herhaling bij OOG TV

nieuws

Vanaf maandag 20 april herhaalt OOG TV elke dag een aflevering van het succesvolle programma ‘Beno’s Stad’. Op vrijdag stelt stadshistoricus en presentator Beno Hofman zelf een prijsvraag over één van de afleveringen.

De geschiedenis van de stad en de Groningse samenleving van vroeger tijden, blijft een onderwerp wat veel mensen interesseert. Daarom heeft OOG TV, in samenwerking met Beno Hofman, besloten om de gehele serie Beno’s Stad op DagTV te herhalen. Als extra bonus is er op vrijdag een kijkersvraag uit een van de afleveringen, gepresenteerd door Beno zelf. Onder de goede inzenders verloten we per week een originele Beno Hofman mok! Het antwoord op deze vraag kun je opsturen naar beno@oogtv.nl.

Beno Hofman, de bekende Stadshistoricus en verteller, heeft meer dan 400 verhalen over de geschiedenis van de Groningen in Beno’s Stad met de kijkers van OOG TV gedeeld. Talloze mensen, gebouwen en historische ontwikkelingen zijn door hem geduid. Dit heeft er voor gezorgd dat we vaak heel anders door de straten van de stad zijn gefietst of gelopen, omdat we meer kennis kregen van de geschiedenis van de gebouwen en de mensen die daar in woonden.

Beno’s Stad wordt elke werkdag uitgezonden om 12.00 uur en op 17.00 uur op OOG TV. De afleveringen zijn aan het eind van de week terug te zien op de website van OOG TV www.oogtv.nl.