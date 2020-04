Van voetballen met Frenkie naar filmen in de Oosterparkwijk

Als jeugdspeler voetbalde Michiel Rusch zo’n vijf jaar samen met Frenkie de Jong, die afgelopen zomer voor een astronomisch bedrag van Ajax naar FC Barcelona vertrok. Tegenwoordig neemt hij voetbalvideo’s op voor jeugdspelers, zodat ze tijdens kunnen blijven oefenen tijdens de coronacrisis.

“Door de coronacrisis gingen trainers allemaal challenges naar de jeugd sturen, ik ben zelf ook jeugdtrainer bij VV Helpman dus ik ben dat ook gaan doen. Toen dacht ik, waarom pak ik het niet iets groter aan en film het voor YouTube,” vertelt Michiel Rusch, die naast jeugdtrainer ook speler van het eerste elftal van VV Helpman is.

Samen met zijn vriendin Rinke maakt hij nu dus video’s, die op het youtubekanaal Rusch’ Rush Soccerchallenges te vinden zijn. De taakverdeling bij Rinke en Michiel is vrij duidelijk: Michiel voetbalt, Rinke doet de rest. “Rinke filmt, regisseert en monteert alles, dus eigenlijk doet zij het meest,” aldus Michiel.

Frenkie de Jong

Michiel speelde 10 jaar in de jeugd van Willem II, waarvan ongeveer vijf jaar samen met Frenkie de Jong. “Hij speelde eigenlijk in een lichting onder mij, maar omdat hij zo goed was mocht hij altijd met een leeftijdsgroep hoger mee doen. Ik ga binnenkort ook een aflevering maken over lichaamsschijnbewegingen en Frenkie heeft wel echt een eigen move waarbij hij een lichaamsschijnbeweging maakt en de andere kant op gaat, dus misschien ga ik wel een beweging ‘de Frenkie noemen’, besluit Michiel met een lach.