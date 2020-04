nieuws

Foto: Van Haren

Veel winkelketens hebben de afgelopen weken de zaken gesloten vanwege het coronavirus, maar Van Haren heeft woensdag 41 van de 142 filialen weer geopend.

Daaronder is de vestiging in Paddepoel. De openingstijden blijven beperkt van 12.00 tot 17.00 uur. De winkel in de Herestraat blijft vooralsnog gesloten.

De winkels van de schoenenketen zijn dusdanig aangepast dat klanten en personeel ruim afstand van elkaar kunnen houden.