Van Der Schaaf: ‘Geen uitzettingen in tijden van Coronacrises’

Foto: Gemeente Groningen

Ook wethouder Roeland van der Schaaf is kwaad op huisjesmelkers die in deze tijden van coronacrisis huurders uit hun huis zetten.

SP voorman Jimmy Dijk kaartte de zaak gisteren aan in het vragenuurtje van de gemeenteraad. En op hetzelfde moment riep minister Kaisja Ollongren in de Tweede Kamer verhuurders op huurders niet uit te zetten als die, door de coronacrisis,hun huur niet kunnen opbrengen.De SP weet van een aantal huurders dat ze geïntimideerd worden door hun huurbaas.

Van Der Schaaf baalt van deze praktijken. Het probleem is dat van der Schaaf niet weet wie de verhuurders en de huurders, waarom het gaat, zijn.

Sinds ruim een jaar moet een verhuurder een vergunning hebben. Die vergunning wil van der Schaaf bij misbruik of intimidatie intrekken.