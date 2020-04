Vakbond VVMC verrast machinisten en stewards met hart van chocolade

nieuws

Vakbond VVMC heeft machinisten en stewards donderdag verrast met een hart van chocolade. “Een heel attent gebaar.”

“Beste leden”, staat er te lezen op het kaartje dat in het pakketje zat bijgesloten. “Momenteel is, vanwege de coronacrisis, sprake van exceptionele en uitzonderlijke omstandigheden, maar blijft door jullie niet aflatende inzet de mobiliteit in ons land gewaarborgd. Daar zijn wij trots op en met deze geste willen we je een hart onder de riem steken.” Het hart van chocolade werd door de post bij de aangesloten machinisten en stewards thuisbezorgd. In het Noorden is een groot deel van de machinisten bij Arriva lid van deze vakbond.

De afgelopen weken hebben meerdere werkgevers hun werknemers verrast. De gemeente Groningen deelde afgelopen weekend een tegoedbon uit aan haar ambtenaren, medewerkers van Ambulancezorg Groningen kregen tulpen uitgereikt en vervoersbedrijf Arriva trakteerde haar personeel op bloembollen.