Upgrade Zernikelaan versneld door coronacrisis

Omdat er door de coronacrisis minder verkeer is op de Zernike Campus, kunnen de werkzaamheden aan het project Upgrade Zernikelaan vanaf maandag worden versneld.

Bij de Duisenbergvijver wordt volgende week aan de noordelijke zijde gestart met het heien van de buispalen ten behoeve van de ‘boardwalk’. Voor deze werkzaamheden is onderzoek uitgevoerd naar de overlast voor de bedrijven en instellingen op de Campus. Nu de Campus vrijwel leeg is, kan er sneller gewerkt worden omdat er vrijwel geen overlast is voor de omliggende bedrijven en instellingen.

Tot en met 24 april 2020 is een halve busbaan afgesloten. Het zand dat vrijkomt van het opbreken van de busbaan wordt hergebruikt bij het dempen van de Duisenbergvijver.

De bus vanuit Groningen rijdt via Blauwborgje, ACLO en de Kadijk naar het busknooppunt. De bus vanuit Zernike richting de ringweg blijft open. Ten behoeve van de tijdelijke bushalte wordt er vanaf maandag een tijdelijk voetpad aangelegd op het Zernikeplein.