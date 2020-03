UMCG scherpt regels voor bezoek aan vanwege coronavirus

nieuws

Het UMCG heeft vanaf deze week een strikter beleid ingevoerd voor bezoekers van het ziekenhuis vanwege het coronavirus.

Wie niest, hoest, keelpijn heeft, verkouden is of kortademig is, wordt dringend verzocht weg te blijven uit het ziekenhuis. Patiënten met één van deze klachten worden doorverwezen naar de corona polikliniek.

“Vanaf dinsdag 31 maart controleren we alle patiënten en bezoekers die het UMCG in willen. Dit gebeurt bij alle ingangen, van 8 uur ’s ochtend tot 8 uur ’s avonds. Dit doen we om verspreiding van het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk te beperken”, schrijft het ziekenhuis.

Dinsdag lagen er 44 patiënten met het coronavirus in het UMCG, waarvan 29 op de intensive care. Onder het personeel werden 73 mensen positief getest. Die hadden allemaal milde klachten en enkelen zijn weer aan het werk.