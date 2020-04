Uitslaande woningbrand aan Voermanstraat

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

In een woning aan de Voermanstraat in de Groningse wijk Paddepoel is maandagmiddag een uitslaande brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand.

De eerste melding van de brand kwam rond 17.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Korte tijd later bleek dat meer hulp nodig was waarop ook een tweede tankautospuit werd opgeroepen. “De brand woedt aan de achterzijde van de woning”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “De ramen liggen er aan die kant uit en de brandweer is bezig om het vuur te blussen.”

