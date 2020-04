Tweede Kamer: ‘Kabinet moet zoeken naar meer Intensive Care-bedden’

nieuws

Foto: flickr.com/photos/-jvl-/

Het kabinet moet gaan onderzoeken of er meer Intensive Care-bedden gerealiseerd kunnen worden in ziekenhuizen. Die opdracht kreeg het woensdagmiddag van de Tweede Kamer tijdens een Kamerdebat over de aanpak van de coronacrisis.

Het doel is nu om komend weekend 2.400 bedden verspreid over Nederland operationeel te hebben staan. De verwachting is dat dit mogelijk niet genoeg zal zijn. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff gaf in het debat toe dat het wat hem betreft verstandig is om het aantal bedden toe te laten nemen. Wat hem betreft mogen deze extra bedden dan een iets lager zorgniveau hebben dan traditionele IC-bedden.

Diederik Gommers, die voorzitter is van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, liet woensdag eerder op de dag weten dat de kritieke grens bij 2.400 bedden ligt. Negentienhonderd bedden zijn gereserveerd voor coronapatiënten en vijfhonderd voor niet-covid-patiënten. “Mogelijk gaan we over deze aantallen heen”, laat Gommers weten. “Mijn zegen heeft het om zoveel mogelijk patiënten naar Duitsland te brengen.” Daarmee wil de voorzitter aangeven dat wat hem betreft alle oplossingen welkom en nodig zijn. Gommers hekelt daarnaast de houding van sommige ziekenhuizen. “Ik krijg nog steeds berichten binnen dat sommige ziekenhuizen hun kaarten tegen de borst houden, waardoor we niet precies weten hoeveel bedden er echt zijn in noodgevallen.” Om dit op te lossen wordt er gewerkt aan een systeem dat dit precies in kaart moet gaan brengen, maar hoogstwaarschijnlijk is dit niet op tijd klaar.

Het UMCG laat weten dat de capaciteit op hun IC-afdelingen de afgelopen dagen met 46 bedden is uitgebreid. Hier is de afgelopen dagen hard aan gewerkt om dit te realiseren. Bij de realisatie werd ook de hulp van het publiek ingeroepen. Omdat coronapatiënten geen bezoek mogen ontvangen werd een oproep gedaan om iPads te schenken waarmee het contact tussen patiënt en familieleden thuis gerealiseerd kan worden. Deze oproep heeft tientallen tablets opgeleverd.