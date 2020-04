Twee spoorwegovergangen geruime tijd afgesloten

nieuws

Foto Gemeente Groningen

Twee spoorwegovergangen in de gemeente Groningen zijn vanaf aanstaande vrijdagavond tot en met 4 mei afgesloten voor het verkeer.

Het gaat om de overgang Peizerweg bij de meubelboulevard en en de overgang Hoendiep in Vierverlaten. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Vanaf vrijdagavond wordt er gewerkt aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden om meer sneltreinen tussen beide noordelijke hoofdsteden te kunnen laten rijden. Zo wordt een deel van het spoor verdubbeld en wordt er gewerkt aan stations. Bij Zuidhorn komt bijvoorbeeld een extra spoor voor de pendeldienst in de spits met de stad. Vanaf vrijdag tot en met 4 mei is er daarom beperkt of geen treinverkeer op het traject mogelijk.

Deel dit artikel: