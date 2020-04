Tus Airways parkeert vliegtuigen op Eelde

nieuws

Foto: Melarno Kraan - 112groningen.nl

Het Cypriotische luchtvaartbedrijf Tus Airways heeft donderdagmiddag twee vliegtuigen geparkeerd op Groningen Airport Eelde. Vanwege de coronacrisis zijn de toestellen op dit moment niet nodig.

De twee vliegtuigen waren eerder in de middag opgestegen vanaf luchthaven Larnaca op Cyprus. Aan het eind van de middag landden de twee Fokker-vliegtuigen op Eelde. Het betreft een Fokker 70, een voormalige KLM Cityhopper, en een Fokker 100. Op Eelde zal er ook onderhoud uitgevoerd worden aan de vliegtuigen. Tus Airways is een luchtvaartmaatschappij die in 2015 werd opgericht. In februari 2016 voer het haar eerste vlucht uit. De vloot van het bedrijf bestaat uit zeven toestellen, waarvan er nu dus twee op Eelde staan.

Hoe lang de vliegtuigen in Eelde blijven is niet bekend.

Het is al en aantal weken behoorlijk stil in de lucht… maar vanmiddag waren daar ineens deze twee vogels uit Cyprus: een #Fokker100 & een #Fokker70 van @TusAirwaysšŸ›¬ De Fokkers komen voor onderhoud naar de luchthavenšŸ› Dit wordt gedaan door het bedrijf #AirlineTechnicalSupport pic.twitter.com/jm7DSlPIBF — GroningenAirport.nl (@AirportEelde) April 16, 2020